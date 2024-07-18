RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму слышно взрывы: в Новоозерном "повылетали стекла" и пропал свет

Фото: иллюстрация взрывов в Крыму (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В оккупированном Крыму жители жалуются на громкие "бахи". По словам Z-военкоров, на полуострове "проходят учения", но местные паблики пишут о вражеских атаках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как утверждают Z-паблики, на территории Черноморского района до 04:00 18 июля проходят учения Минобороны РФ.

В то же время, местные каналы пишут, что особенно громко было в Мирном и Новоозерном. При этом отмечают, что это уже не Черноморский район, где якобы "учения", а Евпатория.

По словам подписчиков россканалов, в Новоозерном от взрывов "повылетали стекла" и якобы пропал свет. Однако информация требует проверки.

Также о "бахах" сообщали в районе Донузлава. Кроме того, паблики писали о том, что слышны взрывы и стрельба в районе Казачьей Бухты. Как сообщается, вертолет стрелял очередями по цели. Также были видны какие-то пуски земли.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram, что громкие звуки в городе, которые были слышны - это военные РФ отразили попытку атаки надводного беспилотника. Он якобы был уничтожен.

Напомним, сегодня вечером в Украине объявляли масштабную тревогу. Причина –взлет в России истребителя МиГ-31К.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымВойна в Украине