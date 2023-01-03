В Крыму слышны взрывы: в небе есть следы работы ПВО

Во вторник, 3 января, в Джанкое (временнно оккупированный Крым) были слышны звуки взрывов. В небе видны следы работы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В Telegram-каналах также сообщают о якобы "сбитии" некой "цели".

По информации жителей, над городом сработала система противовоздушной обороны.

Напомним, 29 декабря в городе Джанкой на севере оккупированного Крыма прогремела серия взрывов. В сети также сообщили о работе российской ПВО.

Также мы писали, что российские оккупанты пытаются научить жителей временно неподконтрольного Украине Крыма поведению во время воздушной тревоги на фоне частых взрывов на полуострове.

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