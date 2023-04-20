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В оккупированном Севастополе раздались взрывы

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Четверг 20 апреля 2023 23:44
В оккупированном Севастополе раздались взрывы Фото: в Севастополе раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 20 апреля, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Сообщается, что в городе слышны "громкие звуки". Оккупационный глава города Михаил Развожаев пишет, что это "отработка мер в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения".

Напомним, что 19 апреля жители временно оккупированного Севастополя услышали выстрелы и звук пусков ракет.

Также мы писали, что кафиры предупреждали о "обучении" в Евпатории 18 апреля.

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