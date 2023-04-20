В оккупированном Севастополе раздались взрывы

В четверг, 20 апреля, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии .

Сообщается, что в городе слышны "громкие звуки". Оккупационный глава города Михаил Развожаев пишет, что это "отработка мер в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения".

Напомним, что 19 апреля жители временно оккупированного Севастополя услышали выстрелы и звук пусков ракет.

Также мы писали, что кафиры предупреждали о "обучении" в Евпатории 18 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.