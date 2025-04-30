Крымский мираж: Россия заманивала крымчан зарплатами и парадами, - генерал

"Основная их идея заключалась в том, чтобы сформировать у местного населения убедительное представление о величии, могуществе, экономической независимости России и в целом лучших условиях пребывания Крыма в составе Российской Федерации", - рассказал Павленко.

Зарплаты для военных

По словам генерал-майора, в определенный момент у россиян появилась идея продемонстрировать, что условия службы для российских военнослужащих в Крыму значительно лучше, чем для украинских. С этой целью российским военным существенно повысили зарплаты. Например, в то время как украинские офицеры получали около 3-4 тысяч гривен, а полковники около 6 - российский капитан 3 утра имел зарплату на уровне 60 тысяч гривен.

Поэтому, когда украинским военным и сотрудникам спецслужб начали поступать предложения перейти на сторону России, финансовая мотивация сыграла свою роль. Многие соглашались из-за высоких зарплат. Правда, впоследствии эти доплаты постепенно урезали.

Влияние через культуру

Еще одним фактором, как пояснил Павленко, было влияние через культуру. Россияне организовывали в Крыму различные празднования, особенно ко Дню Черноморского флота. На эти мероприятия они привозили звезд эстрады. Местные жители наблюдали за всем этим и постепенно формировали свое представление о том, как по-богатому живется в России.

Развитие Крыма

После этого, по словам Павленко, был подключен тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Последнему дали поручение построить в Крыму такое жилье, чтобы у украинцев "глаза на лоб полезли". В частности начали восстанавливать церкви.

Пророссийские партии

"И понятно, что параллельно спецслужбами происходило проникновение в органы местной власти. Плюс они там держали очень много пророссийских партий, которые буквально финансировались из Москвы. Их задача заключалась в том, чтобы периодически ходить с плакатами и показывать, что Крым - это Россия, проводить какие-то дебаты, выдвигать своих депутатов", - пояснил Павленко.