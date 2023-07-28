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Крымские партизаны сообщают о перемещении военной техники РФ в сторону Симферополя (видео)

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Крым, Пятница 28 июля 2023 13:13
Крымские партизаны сообщают о перемещении военной техники РФ в сторону Симферополя (видео) Иллюстративное фото: россияне перемещают военную технику в сторону Симферополя (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные с утра 28 июля перемещают военную технику в сторону Симферополя в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ.

Партизаны с самого утра фиксируют перемещение военной техники по трассе "Таврида".

Сообщается, что колонна движется в сторону Симферополя.

Трасса "Таврида"

А-291 "Таврида" - это автомобильная дорога, которую открыли оккупанты в 2020 году. Она начинается от Крымского моста.

Автодорога проходит по маршруту: Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь.

Крымские партизаны сообщают о перемещении военной техники РФ в сторону Симферополя (видео)

Ситуация в Крыму

В последнее время в Крыму стали еще активнее сообщать о взрывах.

Так, утром 24 июля в поселке Веселое раздались взрывы на военном аэродроме и складе боеприпасов. Позже партизаны сообщили, что в Крыму могла быть уничтожена партия ракет "Оникс", которыми россияне обстреливают Одесскую и Николаевскую область. На фоне взрывов российские оккупанты закрыли доступ для гражданских на Арабатскую стрелку.

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