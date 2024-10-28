С Крымом на карте Украины: школы получат исправленные учебники

В учебнике по украинскому языку для 7 класса, созданном филологом Анастасией Онатий и историком Тарасом Ткачуком, была исправлена пиктограмма.

В сентябре 2024 года стало известно о том, что в учебнике использовалась стоковая пиктограмма, не отображающая полуостров Крым, рядом с текстом государственного гимна Украины.

По данным издательства, школы смогут получить новые партии учебников ориентировочно к декабрю 2024 года, если не возникнет логистических задержек. Все зависит от военного положения, которое может отразиться на сроках поставок.

Теперь перед выпуском учебников будет проводиться дополнительная проверка макета независимыми экспертами.