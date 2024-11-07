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Уголовные дела против Трампа могут свернуть до его инаугурации, - NBC

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство юстиции США свернет уголовные дела против Дональда Трампа. Это произойдет до того, как он вступит в должность президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Источники издания отмечают, что представители Министерства юстиции США оценивали, как прекратить два федеральных уголовных дела против новоизбранного президента Дональда Трампа до инаугурации.

Такой шаг нужен, чтобы соответствовать давней политике министерства, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к ответственности.

Соответствующие дискуссии контрастируют с позицией специального прокурора Джека Смита, который в последние недели сделал значительные шаги по делу о вмешательстве в выборы против Трампа. Но, как говорят источники NBC News, чиновники Минюста поняли, что в ближайшее время суд невозможен по уголовным делам о штурме Капитолия в 2021 году и ненадлежащем хранении секретных документов.

"Оба эти вопроса увязли в юридических проблемах, которые, скорее всего, повлекли бы апелляцию вплоть до Верховного суда, даже если бы Трамп проиграл выборы", - отмечает NBC News.

 

 

 

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп