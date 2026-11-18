Его отправили под стражу сроком 60 суток без права внесения залога.

Адвокаты просили отказать в аресте или определить залог.

До этого Осипов уже был под стражей в рамках другого производства.

Прокурор САП озвучил обвинения в отношении Осипова:

По словам прокурора, преступную организацию возглавляли Андрей Осипов ("Криминал") и Егор Буркин ("Мексиканец"). В ее состав также входили работники СБУ, Нацполиции и прокуратуры.

Участники организации воспринимали Осипова как доверенное лицо СБУ, которое могло решить любой вопрос. Для общения с сотрудниками спецслужбы у него был отдельный телефон, а контакты были записаны под псевдонимами.

Также Осипов пользовался услугами вооруженного водителя - внештатного работника СБУ, который беспрепятственно пересекал границу и передвигался во время комендантского часа.

Для прикрытия деятельности организации Осипов привлек генерала СБУ Сергея Дуку, с которым был знаком как минимум с 2022 года. Не позднее начала 2026 года к схеме подключили сотрудника Нацполиции Ценова.

По данным прокурора, тот обеспечивал стабильную работу мошеннических колл-центров и предупреждал о следственных действиях. Другой фигурант - сотрудник управления Нацполиции в Киевской области Демьянчук - передавал участникам организации информацию из государственных баз, инструктировал по конспирации и сообщал о возможных обысках.

Кроме того, по словам прокурора, Осипов создал собственную силовую структуру, участники которой нападали и пытали конкурентов и препятствовавших деятельности подозреваемых.

Для передвижения Осипов использовал Toyota Land Cruiser Prado с номерами прикрытия. Также он приобрел Porsche 911 стоимостью 14 млн гривен и Porsche Panamera за 7,8 млн гривен. Оба автомобиля оформили на гражданскую жену. Кроме того, он пользовался Audi S8, рыночная стоимость которого составляет около 5,5 млн гривен.

По данным САП, Осипов также тратил преступные средства на покупку часов Patek Philippe, Audemars Piguet и Rolex. Общая стоимость легализованного им имущества, по оценке прокурора, превышает 42 млн гривен.

САП ходатайствовал об аресте Осипова без права на залог. Прокурор назвал три основных риска: бегство за границу, незаконное влияние на свидетелей и других фигурантов, а также уничтожение или искажение доказательств.

По данным обвинения, подозреваемый 37 раз пересекал границу и в общей сложности провел за пределами Украины около 300 дней. Прокурор также отметил его связи с Нацполом и СБУ (Сергей Дука, Владимир Ценов и Андрей Рубель). Кроме того, Осипов знаком с Василием Малюком, который возглавлял Службу безопасности Украины с 7 февраля 2023 года по 13 января 2026 года.

Среди других аргументов - записи разговоров с правоохранителями, переписка по обыскам в колл-центре в Одессе и отказ предоставить пароли в телефонах во время задержания.

Что известно о деле "Карфаген"

4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении ими преступной организации в рамках спецоперации "Карфаген", в которую входили по меньшей мере 12 человек, годами действовавшая под прикрытием высокопоставленных правоохранителей из СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора. Антикоррупционные органы обнародовали соответствующие "пленки" по делу.

По версии следствия, группировка охватывала более 50 мошеннических колл-центров, торговлю наркотиками, подделку валюты, а также похищение и жестокие пытки людей.

Кроме того, следователи зафиксировали связи фигурантов из ФСБ РФ и обсуждение нападения с кислотой на журналиста Дениса Бигуса из-за расследования наркошопов U420.

Среди ключевых подозреваемых и фигурантов пленок НАБУ:

"Мексиканец" (Егор Буркин) - беглый россиянин, основатель транснационального наркокартеля "Химпром". (Недавно якобы он появился в аудиоинтервью блогеру Василию Тимошенко).

- беглый россиянин, основатель транснационального наркокартеля "Химпром". (Недавно якобы он появился в аудиоинтервью блогеру Василию Тимошенко). "Прайс" (Владимир Ценов) - заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции, отвечавший за прикрытие колл-центров (вышел из СИЗО после внесения залога в 15 млн грн).

- заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции, отвечавший за прикрытие колл-центров (вышел из СИЗО после внесения залога в 15 млн грн). "Аким" (генерал СБУ Сергей Дука) - бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. По версии следствия, он обеспечивал защиту группировки от своих коллег из Службы безопасности.

- бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. По версии следствия, он обеспечивал защиту группировки от своих коллег из Службы безопасности. "Боксер" (Виталий Рыбалко) и "Паша" - силовые исполнители (Рыбалко ВАКС отправил в СИЗО без залога).

Отдельный резонанс приобрела ситуация вокруг генерала СБУ. По словам прокурора САП Николая Карася, во время обыска в Дуки, который на тот момент занимал должность первого заместителя начальника ДЗНД СБУ, тот угрожал детективам пистолетом и разбивал технику молотком. Кроме того, бойцы спецподразделения "Альфа" пытались увезти генерала.

6 ноября ВАКС отправил его под стражу с возможностью залога в 65 млн грн. Впоследствии стало известно, что средства на залог в размере более 65 миллионов собрали 1113 плательщиков (по данным СМИ и адвоката, сотрудники СБУ сбрасывались якобы по собственной инициативе).

13 ноября Дука вышел из СИЗО, в этот день у изолятора собралось необычно большое количество людей в военной форме, в том числе бойцов спецподразделения "Альфа". Как пояснил адвокат Юрий Сухов, они продолжают охранять экс-чиновника, ведь тот, несмотря на увольнение с должности, остается сотрудником СБУ.

Сам генерал отрицает вину, называя преследование "местью" руководства антикоррупционных органов.

Кто такой Андрей Осипов

Андрей Осипов, известный под прозвищем "Криминал", - фигурант двух расследований НАБУ и САП.