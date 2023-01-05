ua ru
Чт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Крым и Беларусь могут стать площадками для ядерного удара Путина, - ГУР

Новина українською →
Украина, Четверг 05 января 2023 21:36
Крым и Беларусь могут стать площадками для ядерного удара Путина, - ГУР Фото: ядерные провокации со стороны кремлевского режима остаются возможными (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Кремлевский диктатор снова угрожает ядерными провокациями - на этот раз по территории Беларуси и временно оккупированному Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телеканала Freedom.

"Главная цель таких угроз - принудить Украину к переговорам", - заметил Юсов.

При этом представитель ГУР заявил, что президент России Владимир Путин после неоднократных угроз применить ядерное оружие рассматривает как площадки для проведения ядерных провокаций территории временно оккупированного Крыма и Беларусь.

"Есть информация, что оккупированный Крым и территория современной Беларуси рассматриваются Путиным для проведения такого рода провокаций. Вся эта информация отслеживается, есть разведданные", - отметил он.

Юсов добавил, что даже в Кремле понимают, что такой шаг, если он состоится, станет последним для правящего российского режима.

РБК-Украина сегодня сообщало, что на заводе "Крымский титан" в Армянске, находящемся во временно оккупированном Крыму, зафиксировано размещение российской техники и войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Напомним, ранее в украинской разведке сообщалось, что Россия передислоцирует на север Крыма новые военные подразделения для удерживания временно оккупированных территорий.

Также мы писали, что РФ держит носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования в Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Главное управление разведки
NEWS
США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ
США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет