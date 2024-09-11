Крым должен быть возвращен под контроль Украины, - Эрдоган

"Поддержка Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является неизменной. Возвращение Крыма Украине - требование международного права", - заявил Эрдоган.

Президент Турции выразил надежду, что в будущем будут сделаны "дополнительные шаги по укреплению прав крымско-татарских тюрков". В частности отметил, что Анкара желает завершения войны справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Вопрос возвращения Крыма

В августе представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов заявил, что украинское командование имеет план по окончательному уничтожению незаконно построенного Керченского моста и освобождению оккупированного Крыма.

В июле 2023 года президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Крымский мост является одной из ключевых целей для Вооруженных сил Украины.

Сегодня, 11 сентября, в Киеве проходит саммит Крымской платформы. Предыдущее заседание состоялось 23 октября 2023 года в Чехии, где приняли участие около 70 парламентов и парламентских ассамблей.

Как отметил Зеленский, во время открытия украинского национального мемориала, посвященного чествованию трагедии крымскотатарского народа, Украина будет идти вперед до тех пор, пока не освободит Крым от врага.