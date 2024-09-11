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Крым должен быть возвращен под контроль Украины, - Эрдоган

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Возвращение Крыма под контроль Украины является требованием международного права. Турция поддерживает завершение полномасштабной войны на основе территориальной целостности, суверенитета, а также независимости страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Anadolu, которое цитирует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время видеообращения к участникам 4-го саммита Крымской платформы.

"Поддержка Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является неизменной. Возвращение Крыма Украине - требование международного права", - заявил Эрдоган. 

Президент Турции выразил надежду, что в будущем будут сделаны "дополнительные шаги по укреплению прав крымско-татарских тюрков". В частности отметил, что Анкара желает завершения войны справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.  

Вопрос возвращения Крыма 

В августе представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов заявил, что украинское командование имеет план по окончательному уничтожению незаконно построенного Керченского моста и освобождению оккупированного Крыма.

В июле 2023 года президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Крымский мост является одной из ключевых целей для Вооруженных сил Украины.

Сегодня, 11 сентября, в Киеве проходит саммит Крымской платформы. Предыдущее заседание состоялось 23 октября 2023 года в Чехии, где приняли участие около 70 парламентов и парламентских ассамблей.

Как отметил Зеленский, во время открытия украинского национального мемориала, посвященного чествованию трагедии крымскотатарского народа, Украина будет идти вперед до тех пор, пока не освободит Крым от врага

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