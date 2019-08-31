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Польща може приєднатися до відновлення інфраструктури Донбасу

Новини » Інфраструктура    31.08.2019 - 21:08
Польща може приєднатися до відновлення інфраструктури Донбасу
Фото (president.gov.ua/)

Володимир Зеленський запросив Польщу приєднатися до відновлення інфраструктури на Сході України

Президент України Володимир Зеленський запросив Польщу приєднатися до відновлення інфраструктури Донбасу. Про це повідомляє пресс-служба глави української держави.

Зеленський під час офіційного візиту до Польщі провів зустріч з головою Ради міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецким.

У ході бесіди сторони відзначили постійне зростання взаємного товарообігу і важливість проведення найближчим часом засідання Міжурядової українсько-польської комісії з питань економічного співробітництва.

Зеленський і Моравецький обговорили майбутній розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин, співробітництво у промисловій, енергетичній галузях, а також можливість посилення прикордонного співробітництва. Зеленський запросив Польщу до участі в інвестиційних проектах з відновлення інфраструктури Донбасу.

На зустрічі також йшлося про можливості використання польського СПГ-терміналу в р. Свіноуйсьце для диверсифікації поставок газу в Україну, що є важливим кроком для забезпечення енергетичної безпеки нашої країни. Ще однією темою переговорів було підвищення ефективності роботи пунктів пропуску на кордоні двох країн.

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