Криклій назвав втрати портів з початку анексії Криму

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що українські порти втратили 6 млрд гривень від 2014 року, коли Росія анексувала Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, з 2014 року втрати портів із наростаючим підсумком - шість млрд гривень.

Відповідаючи на питання стосовно того, скільки коштів морські порти України втратили через агресивні дії Росії у Чорному і Азовському морях, міністр розповів про стан маріупольських і бердянських портів.

"Звісно, через той військовий стан, який є, наприклад, той самий маріупольський порт, якби не підприємства, які виробляють сталь, корпорація "Метінвест", які розташовані в Маріуполі, то, звісно, маріупольський порт був би не завантажений, не мав би того обсягу, і тоді був би дуже збитковий, можливо, його взагалі закрили б. Власне, по бердянському там схожа ситуація", - сказав Криклій.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів, скільки коштів необхідно для відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу.

Як писало РБК-Україна, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк зазначав, що морські порти України вже третій рік поспіль демонструють збільшення вантажообігу, незважаючи на агресію з боку Російської Федерації в Азовському морі і Керченській протоці.