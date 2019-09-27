Криклій виключив скасування поїздів до Росії

Глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій виключає припинення залізничного сполучення з Росією. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

Він зазначив, що в пасажирських перевезеннях рейси в Росію - одні з небагатьох, які є прибутковими.

"Ви ж знаєте, що в пасажирських перевезеннях ці рейси - одні з небагатьох, які є прибутковими... Ми просто створимо, напевно, додаткові перешкоди для громадян, які все одно змушені їздити туди з різних причин. Так вони будуть їздити через Білорусь" , - пояснив глава МІУ.

Криклій також підкреслив, що в січні-серпні поточного року було перевезено 7,7 млн ​​тонн вантажів, що прямували транзитом, і проїзна оплата склала 3,5 млрд гривень.

Нагадаємо, в лютому в Україні скоротили періодичність курсування ще одного поїзда в Російську Федерацію. Так, з 31 березня поїзд № 78/73, 74/73 Львів - Ковель - Москва почав курсувати по непарних числах місяця (раніше ходив щодня).

Як писало РБК-Україна, з 25 лютого скоротилася періодичність курсування поїзда № 20/19 Харків - Москва. А з 5 лютого рідше почали ходити поїзди № 24/23 Одеса - Москва і № 56/55 Хмельницький - Москва з групою вагонів Москва - Жмеринка. В УЗ підкреслювали, що оптимізація залізничного сполучення з РФ пов'язана з падінням пасажиропотоку.

Підкреслимо, у вересні 2018 року Володимир Омелян, який займав на той момент посаду міністра інфраструктури, заявив, що Україна не понесе ніяких матеріальних збитків через закриття транспортного сполучення з РФ. На його думку, ці поїзди слід переорієнтувати на внутрішні напрямки. Він також заявив, що напрямок на Москву потрібно взагалі закривати. Однак він не уточнював можливі терміни закриття транспортного сполучення з Росією.