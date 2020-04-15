Криклій хотів зменшити фінансування мосту в Запоріжжі на користь "Укртрансбезпеки", - Куницький

Фото: Владислав Криклій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Куницький стверджує, що бюджетний комітет не підтримав пропозицію міністра

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пропонував бюджетного комітету ВР знизити витрати на будівництво мосту в Запоріжжі в проекті змін до закону України "Про державний бюджет на 2020 рік" на 300 млн гривень і спрямувати гроші на фінансування адміністрації морського і річкового транспорту, а також "Укртрансбезпеки". Про це йдеться в листі міністра на ім'я голови бюджетного комітету Юрія Арістова, яке на своїй сторінці в Facebook опублікував народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький.

Зокрема, повідомляє Куницький, пропонувалося зменшити на 300 млн гривень видатки по спеціальному фонду за програмою 3107020, яка стосується фінансового забезпечення заходів безпеки дорожнього руху, і спрямувати кошти на програму 3111240 "Будівництво та реконструкція мостів", також за спецфондом. При цьому пропонується зменшити на 300 млн гривень фінансування цієї програми по загальному фонду, та направити ці гроші на програми 3103010 (управління у сфері морського і річкового транспорту) і 3109010 (потреби "Укртрансбезпеки"). Таким чином, зменшення фінансування програми безпеки дорожнього руху нічим не компенсується.

Нардеп наголошує, що спецфонд - це захищена стаття бюджету, яка наповнюється, серед іншого, внаслідок акцизного податку. Таким чином, її виконання залежить від обсягів зібраного податку. З уповільненням економіки ця стаття, напевно, не буде виконана, а отже і фінансування моста може бути зірвано. Проекти з основного фонду, як правило, фінансуються на 100%. Зокрема, за основним фондом фінансуються заробітні плати.

"Завершення будівництва багатостраждального мосту в місті Запоріжжі – є однією з пріоритетних завдань для президента. За останні десятиліття міст став найважливішим інфраструктурним проектом для жителів Запоріжжя, за будівництво якого відповідально Міністерство інфраструктури. ... Не так давно Криклій на своїй Facebook-сторінці заявив про те, що фінансування скорочувати не будуть! При цьому, забувши розповісти, як за кілька днів до цього направив лист голові бюджетного комітету з проханням передати 300 млн гривень із запорізьких мостів на дуже важливе забезпечення служби морського і річкового транспорту, а також на корумповану "Укртрансбезпеку", - написав Куницький

На думку Куницького, бажання Криклія направити гроші за іншими статтями пов'язано з тим, що їх там "можна буде легко і по-тихому розпиляти".

Також Куницький стверджує, що за результатами розгляду вищезазначеного листа бюджетним комітетом, народні депутати не підтримали пропозицію міністра.

Своєю чергою, коментарі до публікації Куницького міністр Криклій заперечив, що мова йде про скорочення видаткової частини, тоді як у листі зазначено: "зменшити видатки по бюджетній програмі та направити на нові потреби".

"(Зменшити) 300 за бюджетною програмою спецфонду безпеки дорожнього руху і додати + 300 за програмою спецфонду "будівництво та реконструкцію мостів". Те, що раніше було незахищеною статтею у загальному бюджеті - тепер у захищених. Так що Запорізького мосту неодмінно бути. Це пріоритет. А фінансування на "Укртрансбезпеки" запропонували з загального бюджету направити, і це важливо, щоб можна було брати нових інспекторів на адекватні зарплати. Інакше порочне коло не розірвати", - написав Криклій.

Нагадаємо, раніше Юрій Голік повідомив, що Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ), нарешті, видала дозвіл на будівництво мостів у Запоріжжі в рамках національної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським.