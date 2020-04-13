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Голик: йде спорудження мосту в Запоріжжі, "Велике будівництво" президента набирає обертів

Новини » Транспорт     13.04.2020 - 09:52
Голик: йде спорудження мосту в Запоріжжі, "Велике будівництво" президента набирає обертів
Фото: Юрій Голік (facebook.com)

За його словами, вже отримано дозвіл ДАБІ на початок робіт з будівництва довгобуду

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ), нарешті, видала дозвіл на будівництво мостів у Запоріжжі в рамках національної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook Юрій Голік, передає РБК-Україна.

"Отримано дозвіл ДАБІ на початок робіт з їх будівництва. Скоро і цей довгобуд перетвориться в завершений об'єкт", - написав Голик.

Раніше Голик відзначив, що для цього довгобуду в Запоріжжі була актуалізована проектна документація, проведені торги в ProZorro, знайдено фінансування, змонтований завод, завезена вся техніка.

"Далі - одне з найбільш масштабних і найшвидших будывництв країни", - додав Голик.

Голик: йде спорудження мосту в Запоріжжі, &quot;Велике будівництво&quot; президента набирає обертів

Нагадаємо, проект запорізьких мостів через Дніпро з'явився в концепції розвитку міста Запорізької міської ради ще в 1997 році. Планувалося добудувати міст до 2010 року за 1,8 млрд грн. У 2014 році будівництво зупинилося через відсутність фінансування.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 31 березня були завершені всі основні будівельні роботи в київському "Охматдиті". За словами Голика, всі роботи завершені у строк, як і президент ставив завдання у рамках програми "Велике будівництво".

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