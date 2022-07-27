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На крейсері "Москва" загинув син командира дивізії Чорноморського флоту РФ, - ЗМІ

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Середа 27 липня 2022 21:44
На крейсері "Москва" загинув син командира дивізії Чорноморського флоту РФ, - ЗМІ Фото: на крейсері "Москва" загинув син командира дивізії Чорноморського флоту РФ (twitter com osinttechnical)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На крейсері "Москва", який українські військові знищили в середині квітня, загинув Валерій Криворог, син командира дивізії Чорноморського флоту контр-адмірала Олега Криворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство".

Повідомляється, що після затоплення судна Криворог вважається зниклим безвісти. Судячи з його сторінки в російській соціальній мережі "ВКонтакте", востаннє в мережі він був 9 квітня, за 5 днів до затоплення "Москви".

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по крейсеру "Москва".

За даними української розвідки, чиновники і спецслужби продовжують змушувати сім'ї російських моряків приховувати інформацію про загиблих на крейсері 27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, досі вважаються "зниклими безвісти".

Додамо, що Міноборони РФ включило екіпаж затонулого крейсера до переліку "учасників спеціальної військової операції". При цьому участь самого корабля у війні все ще приховують.

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