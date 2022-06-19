Росія відмовляється визнавати загибель 27 моряків крейсера "Москва", - ГУР

Чиновники та спецслужби продовжують змушувати родини російські моряків приховувати інформацію про своїх загиблих на крейсері "Москва". 27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, досі вважаються "зниклими безвісті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

За даними української розвідки, в Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева.

"Командир крейсера капітан першого рангу Купрін, який порушуючи статут одним з перших покинув корабель, пояснює свій вчинок намаганням врятувати саме строковиків. Ніби то він отримав такий наказ після вибухів на кораблі", - пише ГУР.

Повідомляється, що родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні ВМФ РФ та командуванні Чорноморського флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення.

"Їх спрямовують до групи психологів, медиків та юристів яка була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісті окупантів-строковиків", - зазначають в розвідці.

Як з'ясували українські розвідники, співробітники ФСБ, дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ, приходять до них додому та за місцем роботи і проводять "розяснювальну роботу" з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці.

"Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері "Москва", продовжує зростати", - резюмують в ГУР.

Знищення "Москви"

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по Москві. Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником.

Вважається, що це найдорожча військова втрата РФ у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.

Як інформували в ЗМІ, кількість екіпажу "Москви" становила від 416 до 680 осіб. Переважна більшість з яких, ймовірно, загинули.

Зазначимо, нещодавно Міноборони РФ включило екіпаж затонулого крейсера до переліку "учасників спеціальної військової операції". При цьому участь самого корабля у війні все ще приховують.

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