Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России

В России также есть свои коллаборанты, которых Кремлю следует опасаться, поскольку они понимают, что их страна должна быть другой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Буданова в интервью Washington Post.

Как отметил Буданов, с коллаборантами в России очень легко работать, в связи с чем Украина их поддерживает. "На этой территории действительно есть люди, с которыми очень легко работать, люди, понимающие, что Россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей", - заявил начальник ГУР МО.