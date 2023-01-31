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Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России

Новина українською →
Вторник 31 января 2023 12:25
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В России также есть свои коллаборанты, которых Кремлю следует опасаться, поскольку они понимают, что их страна должна быть другой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Буданова в интервью Washington Post.

Как отметил Буданов, с коллаборантами в России очень легко работать, в связи с чем Украина их поддерживает.

"На этой территории действительно есть люди, с которыми очень легко работать, люди, понимающие, что Россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей", - заявил начальник ГУР МО.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Буданова, Украина должна сделать все, чтобы вернуть Крым к лету текущего года. В то же время, начальник ГУР МО не верит в то, что Россия решится на ядерный удар.

Также Буданов еще раз подтвердил то, что российский диктатор Владимир Путин смертельно болен раком.

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