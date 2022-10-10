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В Кремле заявили, что не знают о предложении Турции провести переговоры с Западом

Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

В Кремле пока не получали предложение Турции провести в Стамбуле переговоры с США, Германией, Францией и Великобританией.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По информации турецкой газеты, комментарии из Вашингтона на это предложение были "очень позитивными".

"Пока нет", - сказал Песков.

Напомним, газета Milliyet со ссылкой на источники сообщала, что турецкие власти предложили представителям Запада обсудить в Стамбуле войну в Украину.

Ранее советник президента Турции Ибрагим Калин заявил, что российский президент Владимир Путин планирует заключить "новое большое соглашение" с Западом. Оно якобы будет частично касаться Украины.

Также Калин считает, что в будущем переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский утвердил официальный отказ от переговоров с Владимиром Путиным.

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Турция