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В Кремле заявили, что разговора Трампа с Путиным пока не было

Фото: Песков отрицает разговор Трампа с Путиным (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кремль опроверг сообщения о том, что избранный президент США Дональд Трамп в последние дни общался с Владимиром Путиным. Конкретных планов переговоров пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация",  - заявил журналистам Дмитрий Песков. - Никакого разговора не было".

По его словам, это якобы "наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях".

Песков сообщил журналистам, что "конкретных планов" по контактам Путина и Трампа пока нет, о чем Путин заявил в заседания "Валдайского клуба"в Сочи.

Ранее Washington Post сообщила, что Путин и Трамп говорили в 7 ноября и обсуждали цель мира в Европе. По данным газеты, Трамп посоветовал Путину не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.

В публикации было сказано, что Киев был проинформирован о звонке и не возражал против того, чтобы разговор состоялся. Однако спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил в комментарии Reuters, что данная информация не соответствует действительности и украинская сторона ничего об этом не знала.

Об этом звонке также сообщило агентство Reuters, которое сообщило, что Трамп переговорил с Путиным и посоветовал ему не обострять войну в Украине

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что после своей победы поговорит с Путиным и Владимиром Зеленским, после чего "мы заключим соглашение в течение 24 часов".

Трамп провел провел телефонный разговор с Зеленским на следующий день после победы - 6 ноября.

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Владимир ПутинДональд Трамп