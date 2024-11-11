В Кремле заявили, что разговора Трампа с Путиным пока не было

Кремль опроверг сообщения о том, что избранный президент США Дональд Трамп в последние дни общался с Владимиром Путиным. Конкретных планов переговоров пока нет.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация", - заявил журналистам Дмитрий Песков. - Никакого разговора не было".
По его словам, это якобы "наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях".
Песков сообщил журналистам, что "конкретных планов" по контактам Путина и Трампа пока нет, о чем Путин заявил в заседания "Валдайского клуба"в Сочи.
Ранее Washington Post сообщила, что Путин и Трамп говорили в 7 ноября и обсуждали цель мира в Европе. По данным газеты, Трамп посоветовал Путину не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.
В публикации было сказано, что Киев был проинформирован о звонке и не возражал против того, чтобы разговор состоялся. Однако спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил в комментарии Reuters, что данная информация не соответствует действительности и украинская сторона ничего об этом не знала.
Об этом звонке также сообщило агентство Reuters, которое сообщило, что Трамп переговорил с Путиным и посоветовал ему не обострять войну в Украине
В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что после своей победы поговорит с Путиным и Владимиром Зеленским, после чего "мы заключим соглашение в течение 24 часов".
Трамп провел провел телефонный разговор с Зеленским на следующий день после победы - 6 ноября.