В Кремле заявили, что Путин может ответить на звонок Зеленского

Ушаков еще раз повторил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров с Путиным.

"Он же посылает сигналы через разные источники. Хочет (поговорить), раз так хочет переговорить - пусть приезжает", - заявил он.

Помощник российского диктатора также утверждает, что Путин якобы никогда не отказывался разговаривать с Зеленским, поэтому ответит на телефонный звонок.

"Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров", - сказал Ушаков.