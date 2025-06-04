В Кремле заговорили о сроках третьего раунда переговоров с Украиной

Пресс-секретарь дитатора РФ Дмитрий Песков заявил, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится не раньше, чем стороны проработают обмененные документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Очевидно, что какое-то время понадобится рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись. По мере того, как стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда", - отметил он.

Напомним, что вчера председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия и Украина могут провести третий раунд переговоров в конце июня в Стамбуле.

По его словам, ключевым вопросом встречи станет движение к устойчивому прекращению огня.

Переговоры Украины и РФ

Ранее мы писали, что 2 июня, состоялся второй раунд переговоров Украины и РФ. После встречи министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что стороны, в частности, обсудили встречу на уровне лидеров.

В России после переговоров в Стамбуле 16 мая заявили, что сделают так называемый "меморандум", в котором изложат свое видение прекращения огня. Диктатор утверждал, что этот "меморандум" якобы должен быть шагом к будущему мирному договору.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица подчеркнул, что украинская сторона сегодня не получила ответа на свой документ. И подтвердил, что не видел до 2 июня проект "меморандума".

Более подробно о втором раунде переговоров - в материале РБК-Украина.

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