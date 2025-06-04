В Кремле решили не заметить подрыва Крымского моста

Третий удар по мосту

Напомним, 3 июня 2025 года Служба безопасности Украины (СБУ) провела успешную подводную атаку на Крымский мост, использовав 1 100 кг взрывчатки, что привело к серьезному повреждению опор сооружения.

Это уже третья атака на стратегический объект с начала полномасштабной войны. Россия временно приостановила движение по мосту, но официально атаку не подтвердила.

Операция стала частью более широкой кампании СБУ, которая также включала массированные удары дронами по российским авиабазам, приведшие к существенным потерям в стратегической авиации РФ.

Украина продолжает демонстрировать способность наносить точечные удары по критически важной инфраструктуре противника, подчеркивая свою решимость бороться за восстановление территориальной целостности.

Как отметил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, Крымский мост сочетает в себе физическую классическую составляющую войны и идеологическую. При этом российские войска используют его для логистики.

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