RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

В Кремле отреагировали на призывы заставить Индию отказаться от закупки нефти РФ

Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Кремле назвали призывы заставить Индию и другие страны отказаться от закупки российской нефти "фактическими угрозами" и заявили, что не считают их "законными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Песков заявил, что в Кремле слышат много заявлений, которые, по его словам, являются "фактическими угрозами" и попытками "заставить отдельные страны прекратить торговые отношения с Россией".

Он подчеркнул, что Москва не считает такие призывы "законными" и убеждена, что суверенные государства должны "самостоятельно выбирать торговых партнеров и форматы экономического сотрудничества, которые отвечают их национальным интересам".

 

Дедлайн Трампа

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп пообещал ударить по России 100% вторичными тарифами, если за 50 дней Россия не пойдет на мир с Украиной.

На прошлой неделе американский лидер ужесточил свое решение - дедлайн значительно сократился. Теперь вторичные тарифы и санкции грозят РФ, если до 8 августа Москва не захочет мира.

Стоит отметить, что Трамп пока не уточнил, какие именно ограничения он намерен ввести против России, кроме 100% вторичных тарифов.

А уже вчера Трамп заявил, что значительно повысит пошлины против Индии за перепродажу российской нефти. Американский лидер подчеркнул, что Дели нет дела до того, сколько украинцев погибло из-за российской агрессии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИндия