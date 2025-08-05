В Кремле отреагировали на призывы заставить Индию отказаться от закупки нефти РФ

Дедлайн Трампа

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп пообещал ударить по России 100% вторичными тарифами, если за 50 дней Россия не пойдет на мир с Украиной.

На прошлой неделе американский лидер ужесточил свое решение - дедлайн значительно сократился. Теперь вторичные тарифы и санкции грозят РФ, если до 8 августа Москва не захочет мира.

Стоит отметить, что Трамп пока не уточнил, какие именно ограничения он намерен ввести против России, кроме 100% вторичных тарифов.

А уже вчера Трамп заявил, что значительно повысит пошлины против Индии за перепродажу российской нефти. Американский лидер подчеркнул, что Дели нет дела до того, сколько украинцев погибло из-за российской агрессии.