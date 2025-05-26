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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Кремле ответили на заявление Трампа о том, что Путин совсем сошел из ума

Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Дональд Трамп после российских атак по Украине заявил, что Владимир Путин совсем сошел с ума. В Кремле заявили, что это явление вызвано эмоциональной перегрузкой американского президента.

Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Песков поблагодарил народ США и лично Трампа за их помощь в начале мирных переговоров, но предположил, что Трамп и другие, возможно, эмоционально перегружены.

"Это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями", - заявил Песков.

Россия три ночи подряд наносила массированные атаки по Украине. В ночь на 26 мая она запустила по Украине 355 беспилотников и девять крылатых ракет. Это был самый масштабный залп с применением беспилотников за всю войну.

"С ним (Путиным) что-то случилось. Он совершенно сошел с ума!" - сообщил Трамп о Путине в Truth Social, имея в виду нападение России прошлой ночью.

"Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это правда, но если он это сделает, это приведет к краху России!", - добавил он.

Трамп также раскритиковал Зеленского, заявив, что украинский лидер "не приносит пользы своей стране". "Все, что он говорит, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось", - написал Трамп.

Комментируя последние массированные атаки против Украины, Трамп также заявил, что Вашингтон безусловно рассматривает возможность введения санкций против России.

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