В Кремле ответили на заявление Трампа о том, что Путин совсем сошел из ума

Песков поблагодарил народ США и лично Трампа за их помощь в начале мирных переговоров, но предположил, что Трамп и другие, возможно, эмоционально перегружены.

"Это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями", - заявил Песков.

Россия три ночи подряд наносила массированные атаки по Украине. В ночь на 26 мая она запустила по Украине 355 беспилотников и девять крылатых ракет. Это был самый масштабный залп с применением беспилотников за всю войну.

"С ним (Путиным) что-то случилось. Он совершенно сошел с ума!" - сообщил Трамп о Путине в Truth Social, имея в виду нападение России прошлой ночью.

"Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это правда, но если он это сделает, это приведет к краху России!", - добавил он.

Трамп также раскритиковал Зеленского, заявив, что украинский лидер "не приносит пользы своей стране". "Все, что он говорит, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось", - написал Трамп.