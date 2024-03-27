В Кремле не могут определиться с украинским следом теракта в Подмосковье, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники высказывают непоследовательную позицию касательно нарратива о том, что Украина якобы осуществила теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл". Это свидетельствует о том, что Кремль еще не выработал шаблонной линии по обсуждению инцидента из-за шока, который испытала российская элита после его последствий.

Отмечается, что Путин и другие высокопоставленные чиновники РФ пытаются поддерживать последовательную риторическую линию касательно нападения на ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Это свидетельствует о том, что Кремль еще не до конца понял, как согласовать свои информационные операции с реальностью провалов разведки и правоохранительных органов.

Кроме того, говорится в отчете, Путин и другие высокопоставленные чиновники не полностью сплотились вокруг фейкового нарратива о том, что Украина якобы организовала и осуществила нападение на концертный зал "Крокус" 22 марта, ответственность за которое взяло на себя "Исламское государство".

"23 марта в своем обращении после теракта диктатор прямо заявил, что нападавшие связаны с Украиной. Однако во время выступления на коллегии Генпрокуратуры РФ 26 марта, он вспомнил о нападении на "Крокус", призвав следователей установить все факты по делу, но не обвиняя прямо или косвенно Украину в этом нападении", - отмечает Институт изучения войны.

В отчете напомнили, что Путин упомянул украинское правительство только один раз - во время не связанной с этим части обращения о возвращении "потерянной" собственности России за рубежом. Это заметное изменение по сравнению с его обращением 25 марта, в котором утверждалось, что Украина была "заказчиком" нападения, и его обвинением 23 марта, что нападавшие бежали в Украину.

Представитель Кремля Дмитрий Песков так же отказался прямо заявить, что Украина организовала нападение на "Крокус", в ответ на вопрос журналистов, о том, как Россия отреагирует, если "подтвердит" причастность Украины.

"Колебания Путина между прямым обвинением Украины в один день и избеганием этого вопроса на следующий день свидетельствует о том, что Кремль еще не выработал шаблонной линии касательно того, как обсуждать атаку, вероятно, частично вследствие шока, который испытала российская элита после ее последствий", - говорится в отчете ISW.

Другие российские чиновники удвоили безосновательный нарратив Кремля, который обвиняет Украину в совершении атаки. Они признали, что российским властям пока не хватает критически важной информации об атаке, что противоречит их собственным заявлениям и заявлениям других кремлевских чиновников.

Так, глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников обвинил Службу безопасности Украины в том, что атака была совершена с участием США и Великобритании якобы для паники в российском обществе - давняя нарративная линия Кремля, которая пытается представить войну в Украине как экзистенциальную войну против коллективного Запада. Впрочем, позже шеф ФСБ заявил, что Россия еще не установила личность заказчика атаки.

Бортников также подчеркнул, что российские спецслужбы приняли все возможные меры, чтобы предотвратить пересечение нападающими украинской территории, что созвучно с заявлением Путина от 23 марта, но контрастирует с заявлениями Лукашенко от 26 марта.

Между тем, говорится в отчете, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 марта ответил на вопрос прессы о том, кто совершил нападение - Исламское государство (ИГ) или Украина - "конечно, Украина".

"Позже в эфире российского государственного телеканала "Россия-1", он удвоил этот нарратив, заявив, что многое указывает на причастность Украины, и предположил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы в конце концов придут к такому выводу", - говорится в отчете ISW.