В Кремле дали отмашку ударить по SOCAR в Украине: интервью с Михаилом Гончаром

В последнее время Азербайджан начал проводить достаточно независимую от России политику. В июле азербайджанская государственная компания SOCAR и украинский "Нафтогаз" начали поставки газа, который добывается на Каспийском море и транспортируется в Украину через юг Европы.

В начале августа Азербайджан и Армения подписали историческую мирную декларацию в присутствии президента США Дональда Трампа. Встреча в Белом доме продемонстрировала дипломатическую победу Вашингтона в регионе, который традиционно Москва считала своей вотчиной.

В Кремле не могли оставить такие шаги без ответа. Сначала россияне нанесли удар по объекту газотранспортной системы в Одесской области, через которую в нашу страну импортируется азербайджанский газ, а затем они атаковали нефтебазу SOCAR в этом же регионе.

После этого президенты Владимир Зеленский и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в котором осудили преднамеренный удар Москвы. По данным СМИ, Баку может рассмотреть поставки вооружения в Украину, если атаки продолжатся.

Связаны ли между собой политика Азербайджана и удары в Украине, каким образом Россия может еще навредить интересам этой страны и насколько значительной может быть помощь Баку для Украины - в блиц-интервью РБК-Украина рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт в нефтегазовой отрасли Михаил Гончар.

- Связываете ли вы атаки Россией объектов компании SOCAR и компрессорной станции, через которую поступает азербайджанский газ, с политикой Баку?

- Это акции мести от бессилия путинского режима, это читается абсолютно однозначно. К этому надо добавить ситуацию с испорченной нефтью Azeri Light в нефтепроводе "Баку-Тбилиси-Джейхан" (в турецком терминале "Джейхан" в конце июля обнаружили азербайджанскую нефть сорта Azeri Light с содержанием хлорорганических соединений, которые являются опасными для нефтепереработки - ред.)

Хотя там еще не разобрались, каким образом в нефть попала хлорорганика, но все сходятся во мнении, что это как раз была акция, сделанная российской агентурой. Азербайджан имеет доходы от экспорта этой нефти.

Фото: Недавно произошел инцидент с "загрязнением" азербайджанской нефти в международном нефтепроводе (Getty Images)

Я думаю, сейчас Россия перешла к многомерному вредительству против Азербайджана. Напрямую она выступать не может, потому что не та сила, не то влияние на Южном Кавказе, да и отношения с Турцией, которая стоит за Азербайджаном, портить не хочется, но пакостить по мелочам Кремль умеет.

- Нефть Azeri Light транспортируется по этому нефтепроводу в Европу?

-Да, это "Контракт века" (договор о поставках нефти из Азербайджана между SOCAR и нефтяными компаниями Европы и США, который был подписан в 1994 году - ред.), она добывается на шельфе Каспия, далее она идет по трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан", до турецкого терминала "Джейхан" и далее отгружается на танкеры и потребляется на средиземноморском рынке.

- Может ли Россия что-то сделать против Азербайджана на газовом рынке?

- Рыночными методами она ничего сделать не сможет, потому что "Газпром" фактически потерял европейский рынок. SOCAR - не конкурент "Газпрома", ведь это разная весовая категория (экспорт газа "Газпромом" в Европу в 2021 году составлял около 180 млрд кубометров, а экспорт SOCAR в 2024 году был на уровне 13 млрд кубометров - ред.), но азербайджанский газ увеличивает свое присутствие на европейском рынке, хотя и ограниченно - это страны Южной Европы, Балкан.

Как только появились возможность, что азербайджанский газ может поступить через довольно сложный маршрут - через Южный Кавказ, Турцию, Болгарию и далее реверсом по Трансбалканскому газопроводу через Румынию в Молдову и Украину (даже небольшим объемами), в Кремле дали отмашку нанести удар по SOCAR. Это, конечно, не тот удар, который будет иметь фатальные последствия, но это было символическое послание: "Может быть и по-другому".

Россия может нанести серьезный ущерб Азербайджану - это скрытые диверсионные действия на Каспии. Азербайджан добывает нефть и газ на шельфе Каспийского моря. Там сооружены соответствующие платформы, подводные нефте- и газопроводы, по которым ресурс транспортируется к терминалам и далее на мировой рынок.

Кремль располагает в рамках Каспийской флотилии спецподразделениями для проведения диверсионных действий. Это может быть диверсия, которая будет замаскирована под технический инцидент - так сказать "что-то сломалось на платформе и нефть и газ попали в море". Технологии маскировки злонамеренных действий под технический инцидент у Кремля отработаны.

Фото: Азербайджан имеет много уязвимой нефтегазовой инфраструктуры в Каспийском море (Getty Images)

Обратите внимание на то, что делалось на Балтике - разрыв телекоммуникационных и энергетических кабелей и повреждение газопровода Balticconnector (инциденты в 2023-2024 годах - ред.). До сих пор следственные органы Балтийских стран не могут прийти к выводу, что это были злонамеренные действия, ведь было сделано мастерски: судно якорем "случайно" задело подводную инфраструктуру. Однако количество и направленность этих инцидентов говорят сами за себя.

- Может ли Россия еще что-то сделать против SOCAR в Украине?

- Например, может атаковать шахедами АЗС компании.

- Что дальше будет делать Азербайджан?

- Сегодня они чувствуют себя в сильной позиции. Во-первых, у них есть поддержка Турции. Также было подписание мирной декларации с Арменией в присутствии Дональда Трампа в Вашингтоне, поэтому они чувствуют некую поддержку от США, хотя она может оказаться иллюзорной.

Американская компания Exxon Mobil проявляет интерес к азербайджанскому, еще не разработанному, газовому месторождению "Карабах" в Каспийском море. Поэтому, я думаю Азербайджан будет держать удар.

- Они будут пытаться и дальше осуществлять независимую от России политику?

- Они ее развернули, хотя там есть щель - это Декларация о стратегических отношениях с Россией, которая была подписана в 2022 году до начала российского вторжения в Украину. Пока они ее не разорвали, но своими действиями показывают, что держат удар.

- Будет ли углубляться сотрудничество Азербайджана и Украины?

- Гипотетически да, но практически - не знаю, потому что для азербайджанской политики не характерны резкие движения. Они сделали определенный символический шаг - выделили Украине 2 млн долларов на помощь в энергетической сфере (Азербайджан 11 августа принял решение предоставить Украине электротехнического оборудования на 2 млн долларов - ред.), пригрозили россиянам, что могут предоставить нам определенное вооружение. На этом все.

Азербайджан не является той страной, которая может нам мощно помочь и я думаю, что они будут взвешивать, смотреть на баланс преимуществ и потерь для себя, рисков, особенно для нефтегазовой инфраструктуры в Каспийском море, которая является очень уязвимой.