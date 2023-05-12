Над Кремлем пролетел украинский флаг (фото)

Флаг Украины пролетел и над Кремлем в столице России.

Пока неизвестно, кто запустил украинский флаг над Красной площадью.

РБК-Украина сообщало, что 9 мая полицейские в Москве избили мужчину с флагом Украины.

Напомним, 3 мая Россия обвинила Украину в якобы попытке атаки дронами на Кремль. Украинские власти опровергли эти данные, а президент Владимир Зеленский считает, что так называемую "атаку" организовали сами россияне.

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