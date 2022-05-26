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У Кремлі чекають від України прийняття окупації територій

Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (kremlin.com)
Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі заявили, що все ще чекають прийняття Україною озвучених Росією вимог. Називаючи це не "територіальними" поступками, а "визнанням" ситуації як такої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Москва чекає від Києва прийняття вимог Москви та усвідомлення ситуації де-факто, реальної ситуації, яка існує", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на питання журналіста, чи це, зокрема, стосується "територіальних поступок", той відповів: "це не територіальні поступки. Києву потрібно, ще раз повторюю, визнати ситуацію де-факто і просто тверезо оцінити".

Що хоче Росія?

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Кремлі неодноразово висували свої "вимоги" до української сторони для припинення бойових дій, серед яких: нейтральний статус (щоб країна не вступила до НАТО), визнання Криму російським, демілітаризація і "денацифікація".

Україна не визнає окупації своїх територій

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що деякі геополітики пропонують Україні піти на поступки Росії і віддати території заради ілюзії миру. На що Зеленський відповів - "ми маємо зробити все можливе, щоб у світі з'явилася стійка звичка - брати до уваги Україну".

Зазначимо, як наголосив глава МЗС Дмитро Кулеба, Україна ніколи не піде на поступки по одному з питань і це стосується саме питань територіальної цілісності нашої країни.

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