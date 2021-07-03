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У Кремлі чекають від Лукашенка приїзду в окупований Крим

Автор: Олександр Білоус

У Кремлі розраховують, що Олександр Лукашенко приїде до Криму. Заяву зробив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Про це повідомляє РБК-Україна ефір Телеканалу "Росія 1".

"Чи чекаємо ми президента Білорусії в Криму? Звичайно, чекаємо", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Білорусь офіційно не визнала окупації Криму Російською Федерацією. Однак Олександр Лукашенко починаючи з 2014 року неодноразово заявляв про те, що вважає Крим де-факто російським.

Крім того, після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в Сочі Олександр Лукашенко він заявив, що обговорював питання авіасполучення з Кримом.

"Сьогодні я хотів би запитати у (президента України - ред.) Зеленського, при бажанні полетіти в Крим, мені як сьогодні? Тільки через Росію. Тому мені доведеться Путіна попросити, щоб він відвіз мене в Крим. Вони (Україна - ред.) влаштували цю "канитель", цю провокацію", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Україна заборонила білоруським літакам заходити в український повітряний простір після примусової посадки літака Ryanair в Мінську для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

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Олександр ЛукашенкоКримБілорусь