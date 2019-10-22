У Путіна заявили про припинення підготовки нормандського саміту

На сьогоднішній день підготовка саміту "нормандської четвірки" призупинилася через запити однієї зі сторін. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, на сьогодні немає ніяких визначених термінів проведення саміту "нормандської четвірки".

"Ви знаєте позицію президента РФ Володимира Путіна, спочатку має бути підготовка, потім - саміт. Зараз підготовка вестися не може, тому що постійно змінюється запитна позицію однієї зі сторін", - зазначив Пєсков, не уточнюючи, яку саме сторону він має на увазі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін в ході розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель висунув ряд вимог до саміту "нормандської четвірки". Російський лідер наполягає на імплементації "формули Штайнмайєра" в українське законодавство, а також на розведенні сил в Петровському і Золотому.

Крім того, у Росії заявили, що вимога України про розпуск самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" виявилася несподіваною для учасників нормандського формату.