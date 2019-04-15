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Кім Чен Ин і Путін можуть зустрітися наприкінці квітня

Новини » Політика    15.04.2019 - 02:42
Кім Чен Ин і Путін можуть зустрітися наприкінці квітня
Фото: Кім Чен Ин (KCNA)

Глава КНДР спробує заручитися підтримкою Росії в тиску на Трампа

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Владивостоці наприкінці квітня. Про це повідомили джерела, передає РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap.

Зокрема, співрозмовники видання розповіли, що Путін приїде до Владивостока напередодні візиту в Пекін 26-27 квітня, де запланована його участь у форумі "Один пояс, один шлях".

Як повідомляє видання, передбачається, що тоді ж у Владивосток приїде і Кім Чен Ин для проведення особистої зустрічі.

"Дуже ймовірно, що зустріч дійсно відбудеться", - повідомило джерело.

Заазначається, що Кім Чен Ин під час зустрічі спробує заручитися підтримкою Росії, щоб чинити тиск на американського президента Дональда Трампа після провальної зустрічі в Ханої.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що готовий провести третій саміт із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у разі, якщо США змінять свій підхід до переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова до кінця цього року.

 

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