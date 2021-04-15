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У Кремлі заявили, що нові санкції США не посприяють зустрічі Путіна і Байдена

Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі відреагували на можливі нові санкції США проти РФ. Кажуть, що вони не посприяють зустрічі президента РФ Володимира Путіна і лідера США Джо Байдена.

Про це заявив прес-секретар РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, говорячи про нові можливі санкції США відносно РФ, заявив, що "диму без вогню не буває", і що в Кремлі засуджують і вважають незаконними будь-які санкційні устремління.

"Ймовірні нові санкції США не посприяють зустрічі Путіна і Байдена", - заявив він.

Пєсков також заявив, що Москва засуджує санкційні прагнення Вашингтона і буде відповідати на них за принципом взаємності, щоб найкращим чином забезпечити свої інтереси.

Зазначимо, Байден у розмові з Путіним у вівторок запропонував провести переговори на території третьої країни. Кремль зазначив, що сторони висловили готовність до продовження діалогу з найважливіших напрямків забезпечення глобальної безпеки.

Нагадаємо, Байден у розмові з Путіним порушив питання про стягання російських військ до кордонів України. Зокрема, він закликав знизити військову напруженість.

Крім того, повідомлялося, що Байден і Путін можуть зустрітися в найближчі тижні.

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