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У Кремлі заявили, що виключили для себе розміщення наступального озброєння в Україні

Автор: Ольга Белей

Росія виключає для себе розміщення наступального озброєння на території України. Таку заяву зробив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головного редактора радіостанції "Эхо Москвы" Олексія Венедиктова.

"Ми не можемо виключити, що наші партнери (США і НАТО) можуть розмістити наступальні озброєння на території України. Ми, зі свого боку, виключаємо для себе розміщення наступального озброєння там", - заявив Дмитро Пєсков в інтерв'ю Венедиктову.

За словами Пєскова, тому Росія вимагає для себе юридично закріплених гарантій.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у США є доказ того, що Росія готує привід для вторгнення в Україну, здійснивши "провокацію під чужим прапором".

Крім того, в США заявили, що підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну. Але поки не збираються їх розкривати.

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Пєсков