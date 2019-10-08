У Кремлі заявили про безальтернативність нормандського формату

Основні зусилля по врегулюванню конфлікту на Донбасі сконцентровані на нормандському форматі і, на думку його учасників, йому зараз немає альтернативи. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Таким чином Пєсков відповів на питання про те, чи планується участь США в ролі учасника переговорів у нормандському форматі. Пєсков додав, американська влада може використовувати вплив на Україну для якнайшвидшого виконання мінських угод.

"І питання імплементації мінських домовленостей, вони як раз і обговорюються в нормандському форматі. Точка зору про підключення США до цього формату не знаходить підтримки", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, за словами Пєскова, Росія зацікавлена провести зустріч у нормандському форматі на вищому рівні. Пєсков зазначив, що саміт повинен бути добре підготовлений, щоб стати результативним.

Також РБК-Україна повідомляло, що Пєсков заявив, що не важливо, хто вважає Росію учасником війни на Донбасі. Так Пєсков відповів на питання про те, чому навіть найближчі союзники Росії і, зокрема, Білорусь, вважають Росію учасником конфлікту в цьому регіоні.