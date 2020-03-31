У Кремлі запевняють, що Путін не просив Трампа скасувати санкції проти РФ

Президент Російської Федирации Володимир Путін не просив американського лідера Дональда Трампа скасувати введені санкції проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.



Раніше 30 березня Трамп перед телефонною розмовою з Путіним припустив, що російський лідер попросить його скасувати введені США санкції.



Відповідаючи на питання журналістів про те, чи просив Путін скасувати санкції, його прес-секретар Дмитро Пєсков заявив: "Ні, це не так".

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін під час розмови 30 березня домовилися про важливість стабілізації енергетичних ринків на тлі економічної кризи, викликаного пандемією коронавіруса. В адміністрації Путіна відзначили, що телефонна розмова двох президентів відбулася за ініціативою США.



Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до лідерів країн "Великої двадцятки" у зв'язку з глобальною пандемією коронавіруса. Він закликав лідерів G20 скасувати мита та санкції через пандемію коронавіруса.