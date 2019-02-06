У Кремлі визнали кримінальну справу проти Медведчука "політичною репресією"

Прес-секретар президента РФ Пєсков заявив, що інформація про відкриття справи є досить тривожною

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает открытие уголовного дела в отношении лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука "политической репрессией". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Если это произойдет, то это будет просто очередная политическая репрессия", - заявил он.

При этом он заметил, что "идет противоречивая информация - то ли оно открыто, то ли пока какие-то предварительные юридические действия осуществляются".

По его словам, "в любом случае информация или об открытии, или о возможности открытия такого уголовного дела является весьма тревожной".

Напомним, генеральная прокуратура Украины внесла сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины, - посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и госизмены. Производство было начато по обращению нардепа от фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука.

Как отмечается, Виктор Медведчук сделал заявление на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, заявив о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

Провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки Конституции и предоставляет иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки.

РБК-Украина писало, что ранее глава государства Петр Порошенко назвал Медведчука представителем президента РФ Владимира Путина в Трехсторонней контактной группе в Минске.