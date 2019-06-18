У Кремлі відповіли на слова Зеленського про переговори з Путіним

В Кремлі відповіли на заяву президента України Володимира Зеленського про те, з якої репліки він би почав свою першу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляю росЗМІ.



За його словами, Путін "завжди починає спілкування з правильних фраз" і буде дотримуватися такого підходу і в разі переговорів з Зеленським.



"А що стосується Донбасу, то це треба говорити не Путіну, а жителям Донбасу, безпосереднім співрозмовникам. А по Криму і особливо говорити нічого", - сказав він.

Він додав, що в Кремлі вважають схожими позиції Зеленського та п'ятого президента України Петра Порошенка з Донбасу і санкцій.

Нагадаємо, Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, що при можливій зустрічі з Путіним підніме питання окупованих територій - Криму і Донбасу.

"Крим - це Україна. І ми сподіваємося, що скоро він повернеться. Я дуже люблю Крим. Я бував там багато раз. Це унікальне місце в Україні зі своєю природою та історією. Для мене Крим завжди був і залишається частиною України", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський після проведеної зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що його головним завданням є завершення війни і повернення українських анексованих територій.