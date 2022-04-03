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У Кремлі вважають, що повна ізоляція Росії неможлива

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Москва, Неділя 03 квітня 2022 16:51
У Кремлі вважають, що повна ізоляція Росії неможлива Фото: Кремль заявив про неможливість повністю ізолювати Росію (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков вважає, що повністю ізолювати Росію неможливо. Він додав, що прийде час, коли доведеться домовлятися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Не може бути повного вакууму або ізоляції Росії, це технологічно неможливо в сучасному світі", - наводить видання слова Пєскова.

За його словами, "світ набагато більший за Європу" і рано чи пізно з Москвою почнуть налагоджувати діалог. "Хочуть цього чи ні цього деякі політики за кордоном", - додав представник Кремля.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну країни Заходу вдарили по Москві безпрецедентними санкціями. Обмеження позначилися майже на всіх сферах російської економіки. Наприклад, найбільший аеропорт РФ, "Шереметьєво" в Москві, через санкції запропонував своїм співробітникам перейти на роботу в супермаркети або на будівництво.

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