У Кремлі вважають, що повна ізоляція Росії неможлива

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков вважає, що повністю ізолювати Росію неможливо. Він додав, що прийде час, коли доведеться домовлятися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За його словами, "світ набагато більший за Європу" і рано чи пізно з Москвою почнуть налагоджувати діалог. "Хочуть цього чи ні цього деякі політики за кордоном", - додав представник Кремля.

"Не може бути повного вакууму або ізоляції Росії, це технологічно неможливо в сучасному світі", - наводить видання слова Пєскова.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну країни Заходу вдарили по Москві безпрецедентними санкціями. Обмеження позначилися майже на всіх сферах російської економіки. Наприклад, найбільший аеропорт РФ, "Шереметьєво" в Москві, через санкції запропонував своїм співробітникам перейти на роботу в супермаркети або на будівництво.

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