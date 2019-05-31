У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна і Зеленського

Для першої зустрічі російського президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським повинні "дозріти відповідні умови". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, за його словами, Кремлю необхідно розуміння щодо готовності Зеленського виконувати мінські домовленості і контактувати з Донецьком і Луганськом.

"Справді, після того як на Україні з'явився новий президент, знову активно відновилося обговорення проблематики невиконаних мінських домовленостей. І, звичайно, є необхідність продовжити обговорення і в нормандському форматі", - сказав Пєсков.

За його словами, в Кремлі знають, що у Зеленського були контакти з міністрами закордонних справ країн, що входять в нормандський формат. "Ця тема обговорювалася, але якихось конкретних прикидок поки немає", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, російський президент Володимир Путін відмовився вітати Володимира Зеленського, який 20 травня вступив на посаду президента України.

Зазначимо, засідання країн Нормандському форматі (Україна-Німеччина-Франція-Росія) щодо ситуації на Донбасі відбудеться в середині липня 2019 року.