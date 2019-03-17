У Кремлі підтвердили намір Путіна відвідати Крим на п'ятиріччя анексії

Путін перебуватиме у Криму 18 березня

Президент России Владимир Путин завтра, 18 марта, посетит оккупированный Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Кремля.

Как отмечается, в день пятой годовщины аннексии полуострова Россией, Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани.

Кроме того, в Севастополе Путин посетит мемориальный комплекс памяти обороны города в 1854-1855 гг. и 1941-1944 гг. "Малахов курган".

В этот же день в Симферополе президент РФ проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя и примет участие в торжествах, посвященных пятой годовщине с дня объявления Путиным о присоединении Крыма к России после проведения псевдореферендума, который состоялся 16 марта 2014 года.

Ранее росСМИ писали, что президент России Владимир Путин планирует посетить оккупированный Крым на пятилетие аннексии. Однако официального подтверждения этой информации в Кремле не предоставляли.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с визитом делегации Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в оккупированный Россией Крым.