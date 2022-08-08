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У Кремлі відповіли на пропозицію Туреччини щодо зустрічі Зеленського з Путіним

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

У Кремлі відповіли на пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо організації зустрічі лідерів України та Росії і знову звинуватили українську делегацію в припиненні переговорів.

Про це заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Пєсков зазначив, що Росія вітає ініціативу турецького президента, але не підтвердив готовність Володимира Путіна зустрітися з Володимиром Зеленським.

Водночас представник Кремля знову звинуватив Україну в блокуванні переговорного процесу.

"Але ви знаєте, що українська делегація переговірників, що називається, "пішла з радарів". У цьому плані зараз ніякого переговорного процесу немає", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше глава Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час візиту в Сочі запропонував Володимиру Путіну провести особисту зустріч з Володимиром Зеленським.

Варто зазначити, що це вже не ініціатива турецького президента. Однак у Кремлі завжди ухиляються від прямого питання на готовність до таких переговорів, постійно заявляючи про необхідність ретельної підготовки.

У свою чергу Володимир Зеленський неодноразово підтверджував готовність зустрітися з Путіним.

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