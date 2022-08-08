ua ru
Пн, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Кремлі відповіли на пропозицію Туреччини щодо зустрічі Зеленського з Путіним

Новость на русском →
Москва, Понеділок 08 серпня 2022 13:12
У Кремлі відповіли на пропозицію Туреччини щодо зустрічі Зеленського з Путіним Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

У Кремлі відповіли на пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо організації зустрічі лідерів України та Росії і знову звинуватили українську делегацію в припиненні переговорів.

Про це заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Пєсков зазначив, що Росія вітає ініціативу турецького президента, але не підтвердив готовність Володимира Путіна зустрітися з Володимиром Зеленським.

Водночас представник Кремля знову звинуватив Україну в блокуванні переговорного процесу.

"Але ви знаєте, що українська делегація переговірників, що називається, "пішла з радарів". У цьому плані зараз ніякого переговорного процесу немає", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше глава Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час візиту в Сочі запропонував Володимиру Путіну провести особисту зустріч з Володимиром Зеленським.

Варто зазначити, що це вже не ініціатива турецького президента. Однак у Кремлі завжди ухиляються від прямого питання на готовність до таких переговорів, постійно заявляючи про необхідність ретельної підготовки.

У свою чергу Володимир Зеленський неодноразово підтверджував готовність зустрітися з Путіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пєсков Володимир Путін Володимир Зеленський Російська Федерація Турция Україна
NEWS
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
DAILY
Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна