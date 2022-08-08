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В Кремле ответили на предложение Турции по встрече Зеленского с Путиным

Новина українською →
Москва, Понедельник 08 августа 2022 13:12
В Кремле ответили на предложение Турции по встрече Зеленского с Путиным Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

В Кремле ответили на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации встречи лидеров Украины и России и вновь обвинили украинскую делегацию в приостановке переговоров.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Песков отметил, что Россия приветствует инициативу турецкого президента, но не подтвердил готовность Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским.

В то же время представитель Кремля вновь обвинил Украину в блокировке переговорного процесса.

"Но вы знаете, что украинская делегация переговорщиков, что называется, "ушла с радаров". В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет", - заявил Песков.

Напомним, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Сочи предложил Владимиру Путину провести личную встречу с Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что это уже не инициатива турецкого президента. Однако в Кремле всегда уклоняются от прямого вопроса на готовность к таким переговорам, постоянно заявляя о необходимости тщательной подготовки.

В свою очередь Владимир Зеленский неоднократно подтверждал готовность встретиться с Путиным.

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