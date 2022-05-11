У Кремлі відповіли, чи планують вводити в Росії воєнний стан

У Кремлі запевнили, що у керівництва країни поки немає планів щодо введення воєнного стану. При цьому відповідні заяви назвали "чутками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова РИА Новости .

За його словами, ні в цілому на території РФ, ні в окремих регіонах не планують оголошувати воєнний стан. На відповідне запитання журналістів про "чутки" Пєсков відповів коротко:"ні, цього в планах немає".

При цьому спікер Кремля заявив, що так звана "спецоперація" в Україні йде за планом.

"Ми пропонуємо орієнтуватися на заяви президента, який повторював і зовсім недавно підтвердив, що спеціальна військова операція розвивається за планом", - сказав Пєсков.