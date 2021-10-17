У Кремлі оцінили перспективи зустрічі Путіна і Зеленського

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав поганими перспективи зустрічі лідерів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. У цьому він звинуватив Україну.

Про це він заявив в інтерв'ю російському телеканалу, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Інтерфакс ".

Пєсков пояснив, що влада України ніби-то не виконує мінські домовленості.

"Саме вони зараз проводять законопроект про так званий перехідний період, який де факто означатиме вихід Києва з мінських домовленостей", - сказав він.

Пєсков також оцінив перспективи зустрічі Путіна і Зеленського.

"Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади", - сказав Пєсков.

За його словами, Зеленський називає Росію стороною конфлікту на Донбасі.

"Учасники конфлікту описані в мінському комплексі заходів. І мінський комплекс заходів, він же є документом Організації Об'єднаних Націй. І, відповідно, якщо президент України не визнає документ Організації Об'єднаних націй і де-факто ставить під питання підпис президента України під цим документом, ну, як тут можна спілкуватися", - сказав він.