У Кремлі оцінили перспективи зустрічі Путіна і Зеленського
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав поганими перспективи зустрічі лідерів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. У цьому він звинуватив Україну.
Про це він заявив в інтерв'ю російському телеканалу, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".
Пєсков пояснив, що влада України ніби-то не виконує мінські домовленості.
"Саме вони зараз проводять законопроект про так званий перехідний період, який де факто означатиме вихід Києва з мінських домовленостей", - сказав він.
Пєсков також оцінив перспективи зустрічі Путіна і Зеленського.
"Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади", - сказав Пєсков.
За його словами, Зеленський називає Росію стороною конфлікту на Донбасі.
"Учасники конфлікту описані в мінському комплексі заходів. І мінський комплекс заходів, він же є документом Організації Об'єднаних Націй. І, відповідно, якщо президент України не визнає документ Організації Об'єднаних націй і де-факто ставить під питання підпис президента України під цим документом, ну, як тут можна спілкуватися", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Пєсков говорив, що на сьогодні в Кремлі не бачать перспективи зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Оскільки, з точки зору Москви,"модальності не змінюються".
Крім того, у Путіна виключають, що на такій зустрічі буде піднята тема окупованого Криму.