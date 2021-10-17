ru ua
Нд, 17 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Кремлі оцінили перспективи зустрічі Путіна і Зеленського

Новость на русском →
Москва, Неділя 17 жовтня 2021 14:18
У Кремлі оцінили перспективи зустрічі Путіна і Зеленського Фото: президент РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав поганими перспективи зустрічі лідерів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. У цьому він звинуватив Україну.

Про це він заявив в інтерв'ю російському телеканалу, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Пєсков пояснив, що влада України ніби-то не виконує мінські домовленості.

"Саме вони зараз проводять законопроект про так званий перехідний період, який де факто означатиме вихід Києва з мінських домовленостей", - сказав він.

Пєсков також оцінив перспективи зустрічі Путіна і Зеленського.

"Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади", - сказав Пєсков.

За його словами, Зеленський називає Росію стороною конфлікту на Донбасі.

"Учасники конфлікту описані в мінському комплексі заходів. І мінський комплекс заходів, він же є документом Організації Об'єднаних Націй. І, відповідно, якщо президент України не визнає документ Організації Об'єднаних націй і де-факто ставить під питання підпис президента України під цим документом, ну, як тут можна спілкуватися", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Пєсков говорив, що на сьогодні в Кремлі не бачать перспективи зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Оскільки, з точки зору Москви,"модальності не змінюються".

Крім того, у Путіна виключають, що на такій зустрічі буде піднята тема окупованого Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін
NEWS
В Україну йде похолодання з морозами: синоптики назвали дату
В Україну йде похолодання з морозами: синоптики назвали дату
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України