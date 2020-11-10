ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Кремлі заперечують, що збитий російський вертоліт вплинув на домовленості по Карабаху

Москва, Вівторок 10 листопада 2020 06:19
У Кремлі заперечують, що збитий російський вертоліт вплинув на домовленості по Карабаху
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Домовленість лідерів Росії, Азербайджану та Вірменії про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху не пов'язана зі збитим російським вертольотом Мі-24. Обидві ці події відбулися 9 листопада.

Таку заяву зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в коментарі ТАСС.

Пєскова запитали, чи вплинула ситуація з російським вертольотом на досягнення домовленості про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

"Робота над домовленістю почалася задовго до інциденту", - сказав він.

Нагадаємо, в понеділок увечері у Вірменії, неподалік від кордону з Азербайджаном, був збитий російський військовий вертоліт Мі-24. За попередніми даними, в результаті події дві людини загинули, ще один отримав травми середньої тяжкості.

Азербайджан заявив, що випадково збив російський військовий вертоліт Мі-24 неподалік від кордону з Вірменією.

Пізніше президент Азербайджану Ільхам Алієв зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну і особисто вибачився за "цю трагедію".

Увечері прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі. Документ також підписали лідери Азербайджану і Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Нагорный КарабахПєсковАзербайджан

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся