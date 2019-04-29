У Кремлі відреагували на слова Зеленського про російські паспорти

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков відреагував на заяву майбутнього президента України Володимира Зеленського про спрощення видачі російських паспортів українцям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, слова Зеленського про паспортизацію "взяті до уваги". Він також додав, що Кремль все "ретельно фіксує".

"Дійсно, йде обмін заявами. Ми ретельно фіксуємо, беремо до уваги", - заявив представник Кремля.

Крім того, Пєсков зазначив, що на прес-конференції в Пекіні Путін "достатньо чітко виклав свій підхід до основ діалогу" з українського боку.

Нагадаємо, раніше майбутній президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про можливе спрощення процедури отримання російських паспортів громадянами України. Зеленський наголосив, що такими діями Росія "даремно витрачає час".

Додамо, Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької і Луганської народних республік".

Пізніше Путін заявив, що Російська Федерація може спростити процедуру надання громадянства і видачі паспортів для всіх громадян України. За його словами, Москва розглядає можливість спрощеного порядку надання громадянства Росії не тільки жителям окупованого Донбасу, але і всієї України.