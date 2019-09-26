У Кремлі відреагували на ідею щодо білоруських миротворців на Донбасі

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на ідею щодо білоруських миротворців на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Пєскова, пропозицію президента Олександра Лукашенко повинні оцінювати учасники конфлікту на південному сході України.

"Це нова пропозиція. Безумовно, в першу чергу, потрібно розуміти ставлення учасників конфлікту до такої пропозиції, а учасниками конфлікту в даному випадку є, з одного боку Київ, а з іншого боку самопроголошені республіки". - сказав він.

Він так само зазначив, що в тексті мінських домовленостей, у планах дій такого пункту не було.

Нагадаємо, Білорусь готова ввести миротворців на Донбас і взяти під контроль ділянку українсько-російського кордону за умови згоди сторін. За словами глави республіки, Мінськ продовжить робити все можливе для врегулювання конфлікту на сході України.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше Лукашенко заявив, що країна готова взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу. За його словами, Білорусь зацікавлена в світі і стабільності на території України. Він також зазначив, що Білорусь продовжить робити все від неї залежне для досягнення миру в Україні. Зокрема, забезпечувати роботу тристоронньої контактної групи в Мінську, надавати гуманітарну допомогу, брати участь у відновленні інфраструктури Донбасу.