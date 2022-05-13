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У Кремлі спростували відключення газу Фінляндії через вступ до НАТО

Автор: Антон Федорців

Можливе припинення постачання російського газу до Фінляндії спростував прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У Кремлі відреагували на повідомлення про нібито наміри припинити постачання блакитного палива до Фінляндії цього тижня. Речник Путіна назвав інформацію фінських медіа "містифікацією".

"Газпром" постачає газ різним споживачам у Європі, зокрема, країнам-членам НАТО. Найімовірніше, ці повідомлення – черговий газетний розіграш", – заявив Пєсков.

Щоправда, прес-секретар президента РФ зізнався, що не володіє інформацією щодо розрахунків Фінляндії за газ. Пєсков нагадав про указ Путіна, за яким "недружні країни" повинні платити за блакитне паливо в рублях.

Напередодні Росія пригрозила "військовими кроками" та іншими заходами впливу, якщо Фінляндія і Швеція приєднаються до НАТО. У Москві євроатлантичні прагнення обох держав назвали загрозою нацбезпеці.

До слова, турецький президент Ердоган висловився проти вступу Фінляндії та Швеції в НАТО.

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